I bambini e i ragazzi del Velò Montirone sono tornati in pista.

Gs Velò Montirone di nuovo in pista

Cosa c’è di più bello di prendere una bicicletta e fare un po’ di attività sportiva all’aria aperta? Niente, soprattutto se per diversi mesi sei stato costretto, vista l’emergenza del Coronavirus, a stare rinchiuso nelle tue quattro mura.

Ne sanno qualcosa i bambini e i ragazzi del Gs Velò Montirone (che annovera tesserati dai 5 ai 12 anni) che finalmente sono tornati a svolgere la loro attività sportiva all’aperto, nella sede presso il parco Canoe, adiacente alla zona artigianale dove è stato ricavato un percorso adatto alla pratica del ciclismo fuoristrada, in piena sicurezza. «L’entusiasmo dei ragazzi è alle stelle – le parole di Paolo Zanesi, anima del Gs Velò Montirone – Eravamo fermi da diversi mesi ed è stata una soddisfazione per tutti poter ricominciare». Ogni sabato, dalle 14.30 alle 19.30, sarà un appuntamento fisso per i giovani montironesi.