Gli atleti del Dojo alla “conquista” del Campionato nazionale Asc karate settore sportivo

I karateka di Pontevico sono scesi sul tatami dando come sempre il 200% e come spesso accade l’impegno e il duro lavoro in palestra è stato ripagato.

L’esordio dei piccoli

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Sabato 16 maggio nel primo pomeriggio i più piccoli hanno esordito per la prima volta in una competizione di carattere nazionale: Tommaso Tonarelli (12 anni), Leonardo Zacco (10 anni), Riccardo Anni (9 anni), Emma Scaglia (10 anni) e Clelia Bianchini (9 anni). Tutti emozionatissimi ma tutti concentrati e protagonisti di un’ottima prestazione che per Binachini, Scaglia e Anni si è tradotta in un terzo posto nelle rispettive categorie della prova individuale kata.

La conferma degli agonisti

Gli atleti più grandi hanno gareggiato nel tardo pomeriggio con la grinta e la tenacia che li contraddistingue, nelle competizioni individuali kata Gabriele Zecchinel ha conquistato l’oro, Kevin Gatti la medaglia di bronzo e Francesca Ongari l’argento. Nella competizione kata a squadra gli atleti hanno dato il meglio di sè riconfermando il podio dello scorso anno: oro per la squadra maschile composta da Gabriele Zecchinel, Ankit Pal e Filippo Fortunato, oro per la squadra femminile composta da Chiara Zani, Alba Opizzi, Mina Luzzardi.

Il commento del direttore sportivo

Il maestro Giampaolo Ghizzardi, fondatore e direttore tecnico dell’asd Il Dojo ha seguito con orgoglio e partecipazione tutti i suoi atleti:

“Ho detto ai ragazzi di tenere i piedi per terra: abbiamo fatto degli ottimi risultati, anche i bambini, soprattutto per loro questa è una esperienza importante per crescere, fa parte di quel percorso che abbiamo ideato per loro per fargli fare più esperienze possibili, farli crescere il che vuol dire che sono importanti le vittorie ma forse ancor di più le sconfitte, proprio attraverso di queste si diventa più forti. Gli agonisti senior hanno dato il 200%, questo li contraddistingue sempre: sono davvero orgoglioso di tutti loro”.

Il prossimo appuntamento per i ragazzi sarà sabato prossimo alla Fujimura cup in Svizzera.