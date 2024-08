Giovanni De Gennaro e Alice Bellandi: due medaglie d'Oro per Roncadelle a Parigi 2024.

Due ori: Giovanni De Gennaro e Alice Bellandi sul tetto del mondo

Hanno scritto la storia olimpica italiana e anche bresciana i due atleti di Roncadelle Giovanni De Gennaro e Alice Bellandi. De Gennaro conquista il successo nello slalom k1 alla sua terza partecipazione alle Olimpiadi, sul Vaires-sur-marne. Un sogno che il 32enne inseguiva da tempo e che è riuscito a concretizzare davanti agli occhi delle persone a lui più care, in primis i suoi genitori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federazione Italiana Canoa Kayak (@federcanoa)

Il trionfo della judoka bresciana

Pochi minuti dopo, all'incirca un quarto d'ora, non di più, Roncadelle conquista un altro meritatissimo oro: a raggiungere tale splendido risultato, questa volta, è la 25enne judoka bresciana Alice Bellandi, originaria di Roncadelle ma cresciuta in città a Brescia. É infatti riuscita nell'impresa di battere l'israeliana Inbar Lanir. Quest'ultima, infatti, nel corso della competizione ha subuto tre sanzioni per irregolarità (shido). Bellandi è la numero uno del ranking mondiale dei 78 chilogrammi. Una vittoria che aveva da lungo tempo inseguito dopo l'eliminazione ai quarti di finale a Tokyo 2021, aveva lasciato così i 70 chilogrammi. Dal 2022 è approdata nella nuova categoria ed ora il grande sogno che è diventato realtà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fight Clubbing (@fight_clubbing)

Il commento del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana

"Eccoli insieme, gli ori di Roncadelle! Sembra incredibile che un Comune di 9.000 persone del bresciano, da dove provengono Giovanni De Gennaro e Alice Bellandi, abbia conquistato più ori olimpici della maggior parte degli Stati in gara. E invece in Lombardia può accadere anche questo!

Orgoglio bresciano, orgoglio lombardo! "

Le parole del presidente della provincia di Brescia

"Lo sport bresciano brilla alle Olimpiadi. Due medaglie d’oro, conquistate da Alice Bellandi, nel judo, e da Giovanni De Gennaro, nel kajak, entrambi di Roncadelle - ha commentato il presidente della provincia di Brescia Emanuele Moraschini - Complimenti ai nostri ragazzi. Alice e Giovanni ci hanno resi doppiamente orgogliosi. Con la loro dedizione negli allenamenti e le prove maiuscole disputate a Parigi, hanno perfettamente incarnato la caparbietà bresciana, commovendoci con la loro passione e le loro lacrime di gioia. Per l’intera provincia bresciana è un onore poter gioire con Alice e Giovanni. Grazie per questa doppia, storica emozione!”,

Immagine in evidenza tratta dalla pagina Instagram ItaliaTeam.