ginnastica artistica

Le giovani non vedevano l’ora, dopo due anni di stop forzato causa pandemia, di rimettersi in gioco

Le atlete dell’Asd Ginnastica Sebina si sono fatte valere al Campionato Silver Fgi disputato negli ultimi tre fine settimana.

Ginnastica Sebina: tre podi e tanta voglia di normalità

Dopo due anni di fermo causa Covid, per la Ginnastica Sebina le prove individuali disputate negli ultimi tre fine settimana nell’ambito del Campionato Silver Fgi sono state un ritorno alla normalità, mai così desiderata. Le atlete hanno partecipato a competizioni di livelli differenti in base alle abilità acquisite e hanno dimostrato passione e determinazione, cercando di dare il massimo a ogni prova.

Nella categoria LB sono riuscite a conquistare il podio Stefania Boffelli, al primo posto nella categoria J2, Elisa Bongiovanni, al secondo posto nella categoria J3, e Anna Maffi, al terzo posto nella categoria A4. Per il livello LD Maria Victoria Bettoni ha guadagnato un meritatissimo secondo posto in trave nella categoria A4.

Con il ritorno del pubblico, ora le atlete della Ginnastica Sebina sono cariche più che mai per la prossima stagione. "Tornare a gareggiare è stata un’emozione unica - ha spiegato Rebecca Alberti - Quando sono entrata in campo gara dopo tanto tempo mi sono sentita di nuovo a casa. Per me gareggiare non significa arrivare sul podio, ma dare il meglio di sé e sapersi mettere alla prova per superare ogni ostacolo, sconfiggere l’ansia e la paura anche grazie al supporto delle proprie compagne di squadra".

Le giovani ginnaste non si sono lasciate abbattere, nonostante le difficoltà causate dalla pandemia. "Gareggiare dopo il Covid è stato come ripartire da zero e rincominciare tutto, però sempre con l’orgoglio e la voglia di fare che ho sempre avuto perché non è di certo il Covid che mi fermerà", ha ribadito Martina Fasanini.

Tantissime le emozioni provate in campo gara e che due anni di stop forzato avevano solo sopito. La Ginnastica Sebina ora punta ai prossimi Campionati, più determinata che mai.