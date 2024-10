Ginnastica artistica: Vanessa Ferrari si ritira, abbandona l'agonismo.

Abbandona l'agonismo, l'addio di Vanessa Ferrari

La notizia sarà data ufficialmente venerdì 11 ottobre 2024 nel corso del Festival dello Sport di Trento, Vanessa Ferrari la ginnasta di origine bresciana nata a Oriznuovi ha deciso di ritirarsi.

Una stella della ginnastica artistica

34 anni, a giugno era rimasta vittima di un infortunio al polpaccio che l'aveva portata, con grande dispiacere, a dover rinunciare all'atteso appuntamento con le Olimpiadi di Parigi. Un abbandono all'agonismo che avviene dopo una carriera costellata di successi e grandi emozioni: per ricordare alcuni dei suoi traguardi più importanti, l'argento nel corpo libero ai Giochi di Tokyo 2020, l'oro mondiale conquistato nel 2006 ad Aarhus. Da non dimenticare, inoltre, le otto medaglie ai Campionati europei conquistate tra il 2006 e il 2021. Di queste, da non dimenticare, la conquista di quattro medaglie d'oro.

Sono innumerevoli anche i successi raggiunti in Italia.