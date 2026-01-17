Fantastica Ospitaletto: in vetta dopo una scia ininterrotta di dodici vittorie

Basket, Ospitaletto “sgambetta” la capolista Bottanuco, griffa la 12esima vittoria in fila, e la raggiunge in vetta. Teatro dell’impresa, il palazzetto di Dalmine (Bg) dove sabato sera è andato in onda il big match di Serie C tra Bottanuco Basket e CXO Ospitaletto. Alla fine di 40 minuti palpitanti, intensi e di totale equilibrio, sono stati i «green» bresciani a spuntarla col punteggio di 79-95. Risultato che in realtà mal fotografa una partita che è sempre rimasta in bilico come dimostrano i parziali: 10’ 23-23, 20’ 46-46, 30’ 64-66. Solo nelle battute finali i bergamaschi hanno mollato e i bresciani hanno dilagato.

Mora trascina la squadra

Partita sontuosa del quarantenne Matteo Mora che ha trascinato la squadra trovando canestri da ogni dove (29 punti a referto), ottima la regia del giovane Santinon (aggregato tutte le partite in Serie A col Brescia) che ha chiuso con 24 punti. Sulla sponda orobica un monumento al ventinovenne centro Turelli , davvero giocatore «illegale» per la categoria: ben 36 punti a referto.

«E’ stata una gran partita dove tutti, noi e loro, abbiamo dato tutto quello che avevamo. E lo abbiamo fatto nel massimo rispetto, non ci sono state scorrettezze, sonio queste le partite belle da giocare. Sono per queste serate che si gioca ancora a quarant’anni, sono vere emozioni. Però non abbiamo fatto ancora niente, dobbiamo andare avanti, il lavoro è ancora lungo e dobbiamo farci trovare pronti quando verrà il caldo perché queste vittorie non servono a niente se poi non ci facciamo trovare pronti al momento giusto» ha commentato Mora in una intervista pubblicata su ChiariWeek in edicola.

Il risultato è un eccezionale primo posto in classifica.

«Nessuno gioca per perdere, noi ce lo aspettavamo. Certo magari non pensavamo di fare 12 vittorie in fila, ma di trovarci a lottare per i playoff lo pensavamo. E nonostante tutte queste vittorie ancora non sono raggiunti i playoff: quindi come dicevo prima bisogna guardare avanti e aggiungere ancora una decina di punti per centrare l’obiettivo» continua Mora.

Domani in campo contro Gorgonzola

Ma subito si deve voltare pagina e domani, domenica 18, alle 17.30 il CXO Ospitaletto sarà in campo a Gorgonzola, contro i milanesi che inseguono con solo due lunghezze di ritardo. All’andata finì 87-71 per CXO, ma stavolta non ci sarà Moss impegnato col Brescia in Serie A, ma i «green» crescono…