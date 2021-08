Fantastica Vanessa Ferrari da Orzinuovi: è medaglia d'argento al corpo libero

Ieri le emozioni forti, indimenticabili, grazie a Marcell Jacobs, 26 anni da Desenzano, incoronato uomo più veloce del mondo con lo splendido oro con tanto di record europeo a 9"80 nei 100 metri piani alle Olimpiadi di Tokyo. Oggi un'altra bresciana, Vanessa Ferrari, 30 anni da Orzinuovi, ha tenuto altissimo l'onore di noi bresciani. La ginnasta azzurra ha infatti conquistato la medaglia d'argento al corpo libero al termine di una prova fantastica, superata solo da Jade Carey (14.233).

Vanessa è un'atleta più che longeva in uno sport che propone talenti ancora adolescenti. Anche lei, come Jacobs, aveva un conto aperto con la fortuna, pensando ai quarti posti di Londra e Rio e a quelle due volte in cui si è rotta i legamenti. Ora il giusto premio, uno splendido argento sulle note di “Con te partirò” di Bocelli con il punteggio di 14.200. Più forte degli infortuni, più forte della sfortuna. Semplicemente fantastica.