European Master Games 2023: Karate Nakayama conquista un oro, un argento e un bronzo.

Agli European Master Games 2023, che si sono svolti a Tampere ( Finlandia), gli Over del Karate Nakayama di Rezzato, società associata alla Lisporteam360, si aggiudicano un oro, un argento ed un bronzo.

A Tampere si sono radunati gli Over 35 di tutti gli sport, sia quelli ammessi alle Olimpiadi che quelli non ancora inseriti, per confrontarsi con i pari età e nel Karate i tre allievi del maestro Michele Cornolò sono saliti sul podio. Al Tampere Exhibition and sport Center Iacopo Zampolli, campione italiano in carica, nella categoria + 45 anni e – 84 kg. si è aggiudicato la medaglia d’oro superando in finale, nei due minuti del match, il tedesco Gunmar Wendlandt. Nei + 60 anni – 84 kg. è salito sul secondo gradino del podio Alex Hasani sconfitto in finale da Nihad Jeleskovic portacolori della Bosnia Herzegovina mentre Marco Assi ha conquistato , nei + 50 – 84 kg, la medaglia di bronzo.