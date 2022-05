TRAVAGLIATO

La dirigenza:"La società è stata ben rappresentata. Siamo soddisfatti di quanto raggiunto".

Durante la finale nazionale di Cesenatico le atlete della squadra travagliatese si sono distinte portando a casa oltre 40 medaglie.

Estate 83 da record: la società bresciana conquista i Campionati italiani di ginnastica artistica

Estate 83 in grande spolvero alla finale dei Campionati italiani che si è svolta lo scorso week-end a Cesenatico.

Ben 63 le ginnaste partecipanti alle gare "Libertas", provenienti dai gruppi Silver B, Preagonistica, Promozionale A e Promozionale B.

Si può dire essere stato un fine settimana da record. Alle fine delle tre giornate, la società Estate 83 ha ritirato infatti il premio per maggior numero di medaglie vinte ai Campionati nazionali Libertas di quest'anno. Certamente un grande riconoscimento per tutte le ginnaste partecipanti, per le insegnanti e tutto il team.

Di seguito tutti i riconoscimenti raggiunti dalle atlete.

Serie B1



GIOVANI

Emily Lancini: oro (campionessa nazionale)

ALLIEVE

Martina Bono 1^tv, 2^vt

Nicole Sartorelli 2^ pl, 3^tv

Vittoria Bergomi 1^pl

Mia Costanzi 3^ pl JUNIOR

Emma Masato 1^ cl, 3^pl

Francesca Pirovano 1^ pl, 3^ cl

SENIOR

Rebecca Pedersoli: bronzo

Aurora Rocco 1^ vt, 3^ pl

Maira Braghini 2^ cl, 2^ tv, 2^ pl

Bethlem Sartorelli 3^ tv

Serie B2

ALLIEVE

Isabella Ardesi, Isabella Magoni, Lucrezia Ieraci, Annalisa Lazzaroni e Giulia Lovo: terzo posto squadra A

Isabella Ardesi: argento

Isabella Magoni 1^ cl

Eleonora Pradella 3tv

JUNIOR

Alice Piccioli, Giulia Trainini, Beatrice Podavite e Martina Vagni: secondo posto squadra A

Martina Vagni 1^ cl

Giulia Trainini e Ines Viola Salvi 3^ cl

Beatrice Podavite e Alice Piccioli 3^ tv

Serie B2

SENIOR

Giulia Matzeu, Rebecca Tallarita, Giorgia Cappi, Claudia Pasinetti e Giulia Bucur: secondo posto squadra A

Rebecca Tallarita 1^ tv, 3^ vt

Claudia Pasinetti 3^ tv

Serie C1

Emma Cornali, Benedetta Bettoni, Aurora Nodari, Alessia Tempini, Viola Pigon, Emma Codenotti: terzo posto squadra A

GIOVANI

April Savoldi: bronzo

JUNIOR

Emma Cornali: bronzo

Daria Sarnico 3^ cl

Michela Borsarini 3^ vt

SENIOR

Viola Pigon: bronzo

Aurora Nodari 2^ cl, 1^ vt, 2^ pl

Alessia Tempini 3^ tv, 3^ pl

Benedetta Bettoni 1^ pl, 3^mt

Emma Codenotti 2^ mt

Giada Masato 2^ vt

Serie C2

Camilla Baglioni, Elisa Vizneac e Laura Coelli: secondo posto squadra A

ALLIEVE

Camilla Baglioni: oro (campionessa nazionale)

Elisa Vizneac: argento

Laura Coelli 3^ cl e tv

JUNIOR

Marta Ceretti: bronzo

Benedetta Naoni 1^ tv

Serie P1

Nora Antonioli, Giulia Bregoli, Lia Panchieri, Anna Anselmini, Viola Brodini, Chloe Monetti: primo posto (campionesse nazionali squadra A)

GIOVANI

Nicole Dainesi: bronzo

Lia Panchieri 1^tv, 2^ mt

Anna Anselmini 1^pl

ALLIEVE

Nora Antonioli: bronzo

Agata Lupi 3^ pl

JUNIOR

Giulia Bregoli: bronzo

