Il campione è Marco Gandelli, 34enne di Travagliato. Ha vinto nei giorni scorsi all’autodromo del Salento e domenica sarà impegnato a Udine.

È bresciano il pilota che sta trionfando nel Campionato italiano di autocross

di Valentina Pitozzi

Classe 1987, 34 anni compiuti giovedì, il travagliatese Marco Gandelli è il campione in carica di Msp, il Campionato italiano di autocross.

Dall’asfalto allo sterrato, gara dopo gara si conferma nella categoria Sport driver.

Dopo gli esordi con una Fiat Ritmo Abarth è passato a una Ford Ka 2000 Abarth.

«Ci siamo evoluti da un motore anteriore a uno posteriore nel giro di un mese – ha raccontato – L’anno scorso mi ero aggiudicato il terzo posto italiano, ma per questo campionato abbiamo voluto osare ulteriormente».

Ed è con questa incognita che Gandelli ha vinto lo scorso week-end sul circuito di autocross Torchiarolo. Una doppia soddisfazione, considerato che erano 20 anni che non vinceva un bresciano all’autodromo del Salento.

Ora Gandelli è in testa al campionato di 12 punti, il che lo fa guardare alle prossime gare a tempo (a Udine domenica, poi a Latina) con fiducia.

Il suo obiettivo a questo punto?

“Fare conoscere la disciplina – si è espresso – Nella nostra zona ha perso il suo appeal: una volta c’era più attenzione e si praticava anche nei campi poi si è smesso sia per ragioni di sicurezza, ma anche per i costi. È uno sport più conosciuto da Mantova in giù, in Italia, in nord Europa e America”.

