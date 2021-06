Il risultato è stato ottenuto sulla pista di Grosseto, in Toscana, durante i Campionati italiani Juniores e promesse.

È bresciana la campionessa dei 400 metri Juniores

La prima metà del 2021 si è rivelata ricca di soddisfazioni per Alexandra Almici, che oggi ha vinto il secondo titolo di questo grande anno.

A febbraio aveva conquistato ad Ancona il titolo di campionessa italiana ai Campionati di atletica leggera nella categoria Juniores e promesse.

Questo pomeriggio la gara che le è valsa il titolo di campionessa italiana tricolore all'aperto nei 400 metri.

La velocista è la 19enne castegnatese che corre per l'"Atletica Brescia" ed è seguita dall'allenatore Andrea dell’Angelo.

Già a maggio la Fidal Brescia aveva annunciato i notevoli progressi dell'atleta, pronta a conquistare ipass per europei e mondiali Under 20.