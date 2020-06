Ieri sera la festa al The Cube presente anche il sindaco Mariateresa Vivaldini

Doppia promozione per il calcio pavonese

Importante serata quella andata in scena ieri al The Cube di Pavone del Mella dove è stata celebrata la festa per la doppia salita di categoria delle due società calcistiche del Comune di Pavone del Mella. La Calcio Pavonese infatti ha vinto, insieme alla Bagnolese, il girone H di Prima Categoria ed è approdata in Promozione. La Pavonese-Cigolese invece ha conquistato il raggruppamento B di Terza Categoria ed è stata promossa in Seconda Categoria.

Presente anche il sindaco

Alla festa era presente, oltre al gruppo dirigenziale di entrambi i sodalizi calcistici, anche il sindaco pavonese Maria Teresa Vivaldini, a dimostrazione del supporto e della vicinanza che ha avuto l’Amministrazione comunale nei confronti delle due squadre e del centro sportivo che sta pian piano arrivando alla sua definitiva operatività.

Il saluto a Cominelli

Nel corso della serata si è voluto dare anche un ultimo saluto al centrocampista Domenico Cominelli che all’età di 36 anni ha deciso di lasciare il gioco del calcio. Ieri è stato attorniato da gesti di stima e di affetto da parte di tutta la realtà sportiva pavonese.