GRANDE FESTA

Una meritata promozione al termine di una stagione sempre al vertice, arrivata durante la trasferta rezzatese.

Una Pasquetta col botto: dopo una stagione straordinaria, la squadra ha coronato il sogno della promozione. Soddisfatti il mister Beccalossi e il presidente Taini.

Dopo 23 anni l’Ac Ospitaletto torna in Eccellenza

È successo ieri, lunedì 18 aprile, sul campo di Rezzato. L'Ac Ospitaletto ha vinto il campionato di promozione con due giornate d’anticipo. Dopo una stagione sempre al vertice, avendoci sempre creduto e lottato, l'impegno della squadra è stato premiato. E finalmente, dopo 23 anni, gli Orange tornano in Eccellenza.

"Il sogno è diventato realtà" hanno commentato i dirigenti dopo l'incontro con il Rezzato Dor. Una vittoria arrivata al 94esimo con il gol decisivo di Andrea Crescini.

Per lui, e per tutto il team di Ennio Beccalossi, un'ovazione grandiosa. Soddisfazione da parte del presidente Giuseppe Taini, che ha mantenuto la promessa di riportare gli arancioni in Eccellenza, alla vigilia del centesimo compleanno dalla fondazione della società.