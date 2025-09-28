Dalle piazze alla vela: il vento di Genova spinge Chiari Servizi, che trionfa anche sul mare

Il vento leggero del golfo ligure ha portato fortuna ai colori di Chiari.

Il Candelluva 3 vola alla Millevele Iren Cup

GUARDA LA GALLERY (4 foto) ← →

“Candelluva 3”, il Vismara 50 dell’armatore bresciano Paolo Bertuzzi charterizzato da “Chiari Servizi”, ha tagliato per primo il traguardo della prestigiosa “Millevele Iren Cup” di Genova, conquistando la vittoria nel Gruppo 2 (15,01 a 17,99 metri) della regata organizzata dallo Yacht Club Italiano. Una vittoria insomma che “dà orgoglio alla città”: resa possibile dalla partnership tra la municipalizzata cittadina e Synergie, che hanno sostenuto l’imbarcazione dell’Associazione Nautica Sebina in un evento che ogni anno richiama oltre 200 barche nel suggestivo scenario del Salone Nautico genovese. Al timone della Candeluva, il direttore generale di “Chiari Servizi” Paolo Masserdotti che ha portato sulle onde la sua consolidata esperienza di velista gardesano. Due Coppe Italia nella classe “Star”, il recente Campionato Italiano Minialtura e la Centomiglia del Garda sono alcuni dei suoi successi in acqua. La partecipazione alla storica regata di “Chiari Servizi” e di “Synergie” nasce da un invito fatto da Iren, la municipalizzata del Piemonte e della Liguria che invita le aziende di servizi e i loro fornitori per una sfida sul mare. Che diventa momento di ritrovo e convivialità.

Con lui, un equipaggio formato dai colleghi Giancarlo Armici e Cristian Belloli (sempre della partecipata), che ha navigato fianco a fianco con Bertuzzi e i velisti gardesani Ale Calzoni e Cesare Claudani alle scotte mentre Emiliano Paroni ha presidiato la prua.

“Questa vittoria è la dimostrazione che lo spirito di squadra, la fiducia reciproca e l’attenzione ai dettagli portano sempre lontano. È lo stesso approccio che mettiamo ogni giorno al servizio dei cittadini di Chiari”

ha commentato a terra il presidente di “Chiari Servizi” Massimo Massetti, presente in Liguria per sostenere il team. La partecipazione all’evento non è stata infatti solo una sfida sportiva per la municipalizzata dove in corso una trasformazione di governance e obiettivi.