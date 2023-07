Cristiana Girelli: l'attaccante bresciana segna sul finale della gara d'esordio dei Mondiali

Cristiana Girelli fa sognare con un gol segnato nei minuti finali della gara d'esordio del campionato del mondo ospitato tra Nuova Zelanda e Australia. É la prima donna italiana a segnare in due Mondiali.

Cristiana Girelli brilla ai Mondiali

La Girelli è subentrata dalla panchina al minuto 83 in sostituzione di Dragoni: nel giro di quattro minuti ha fatto rete con un lancio di testa. Gol che permette alle azzurre il passaggio di turno. Sabato 29 luglio 2023 la Nazionale azzurra sarà in campo per affrontare la Svezia. Quest'ultima ha avuto la meglio (2-1) contro il Sudafrica.

Il calcio: una passione che coltiva fin da bambina

Nata a Gavardo, è cresciuta con la famiglia a Nuvolera. Si appassiona al calcio fin da bambina, decidendo di tesserarsi con la Rigamonti Nuvolera, società della cittadina di residenza, dove milita nella sue squadre giovanili miste fino ai 14 anni, età massima consentita dalla federazione per giocare con i maschi. Nell'estate 2004 trova un accordo con il Bardolino Verona, società che le offre l'opportunità di continuare l'attività agonistica, e alla sua seconda stagione in maglia gialloblù, grazie alle prestazioni dimostrate nelle giovanili, il tecnico Renato Longega decide di promuoverla in prima squadra nel corso della stagione 2005-2006.

Il passaggio al Brescia

Durante l'estate del 2013 si trasferisce al Brescia, dove al suo primo campionato si aggiudica il suo quarto titolo nazionale. Rimane in Lombardia per un lustro, in cui arrivano un altro Scudetto, due Coppe Italia e quattro Supercoppe italiane grazie a un affiatato gruppo allenato da Milena Bertolini e che, oltre a Girelli, vede tra gli elementi di spicco anche Bonansea, Cernoia, Gama e Rosucci, decisive tanto in maglia bresciana quanto con quella della nazionale.

La maglia juventina

La stagione 2017-2018 è l'ultima trascorsa con i colori biancoblù. Fin dalla stagione d'esordio in maglia juventina diviene il fulcro del gioco offensivo della squadra di Rita Guarino prima e Joe Montemurro poi, partecipando negli anni seguenti alle vittorie di quattro Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane; in quest'ultimo caso, col successo nell'edizione 2020 diventa la calciatrice più titolata nella storia della manifestazione. A Torino inoltre Girelli fa suo per la prima volta il titolo di capocannoniere del campionato nell'edizione 2019-2020, affermazione bissata nell'annata seguente.

L'arrivo in Nazionale

Ha esordito con la nazionale italiana Under-19 nel 2006, nella partita vinta dall'Italia per 6 a 0 contro la Bulgaria.