sport

Un evento importante in occasione del quale l'intera comunità clarense si stringe attorno alla sua concittadina

Chiara Goffi dell’Atletica Chiari 1964 Libertas vola ai Campionati Europei U23 di Bergen.

Campionati Europei U23 di Bergen: ci sarà anche Chiara Goffi

C'è anche Chiara Goffi tra gli 89 campioni azzurri (48 uomini e 41 donne) selezionati per gli Europei U23 in calendario a Bergen, in Norvegia dal 17 al 20 luglio e che gareggerà per la categoria Promesse. Si tratta dell'unica atleta della Lombardia nella squadra femminile.

La 21enne atleta clarense, tra le premiate nel Progetto Talento FIDAL Lombardia 2024, gareggia a Bergen nei 200 metri - 4x100.

Lo scorso 23 aprile nell’impianto di atletica “Daniele Rapetti” di Chiari per la prima tappa del Grand Prix Mico Master 2025, Chiara Goffi è stata protagonista di un’eccellente prestazione nei 200 metri: 23.86, crono che le ha garantito il pass di accesso non solo per i Campionati Italiani, ma anche per gli Europei di categoria.

Il sostegno di Chiari alla sua concittadina

Un evento importante in occasione del quale l'intera comunità clarense si stringe attorno alla sua concittadina. Un esempio su tutti il sostegno espresso dall'Amministrazione comunale via social.