E’ stato sottoscritto nei giorni scorsi un importante accordo quadro tra l’A.C.D. Ospitaletto S.S.D Srl, attualmente militante in Promozione e l’A.C.F. Brescia Calcio Femminile S.S.D. Srl, attualmente militante in Serie B, finalizzato all’integrazione societaria e gestionale delle due realtà calcistiche.

C’è l’integrazione tra Acd Ospitaletto e Acf Brescia Calcio femminile

L’intesa sottoscritta tra le due società prevede alcuni punti fondamentali. Tra questi l’ acquisizione da parte dell’A.C.D. Ospitaletto S.S.D. Srl di una importante quota di minoranza nella Società A.C.F. Brescia Calcio Femminile S.S.D. Srl con contestuale ingresso, sempre con una quota di minoranza, di esponenti riferibili all’A.C.F. Brescia Calcio Femminile S.S.D. Srl nella Società A.C.D. Ospitaletto S.S.D. Srl.

Inoltre l’accordo prevede l’utilizzazione integrata degli impianti sportivi, che include l’utilizzo per le due Società sia

dell’impianto sportivo di Ospitaletto che dell’impianto sportivo di Rodengo Saiano, la cui gestione è stata recentemente acquisita attraverso una convenzione con il Comune di Rodengo Saiano dall’A.C.D. Ospitaletto S.S.D. Srl quale capofila di un’Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S) costituita con A.C.F. Brescia Calcio Femminile S.S.D. Srl e con l’A.S.D. Rodengo Saiano Football Club, che si dedicherà alla gestione del settore calcistico di base e giovanile dei residenti del Comune di Rodengo Saiano.

Infine l’intesa prevede anche l’integrazione gestionale delle attività sportive e societarie con aree definite su cui realizzare sinergie, economie di costo e una comune politica dei ricavi e delle sponsorizzazioni.

Un forte polo di aggregazione calcistica nell’Ovest bresciano

In sostanza l’integrazione delle due Società così realizzata tende a costituire un forte polo di aggregazione calcistica nell’area Ovest della provincia avendo come capofila l’A.C.D. Ospitaletto S.S.D. Srl per il settore maschile e l’A.C.F. Brescia Calcio Femminile S.S.D. Srl, che finalmente trova un impianto adeguato alle sue ambizioni, per lo sviluppo del calcio femminile; tutto ciò contribuirà anche al rilancio di una blasonata piazza calcistica come quella di Rodengo Saiano, a cominciare dai settori giovanili maschile e femminile, cui si dedicherà l’A.S.D. Rodengo Saiano Football Club.