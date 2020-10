Capriano del Colle, una nuova casa per il Chim dai Bang

Porte chiuse per le palestre del territorio, almeno finché a dettar legge ci sarà l’emergenza Covid. E’ così il Chim Dai Bang se n’è creata una tutta sua: e oggi, per chi vuole c’è l’open day.

Una nuova casa per il Chim Dai Bang

Il veto era stato messo nero su bianco dall’ex commissario straordinario Stefano Simeone in una lettera inviata nelle scorse settimane a tutte le associazioni sportive creando, seppur per tutelare la salute, non poche difficoltà: difficoltà che però non hanno spento la verve sportiva della realtà caprianese, che dopo aver fatto i conti in tasca, ha deciso di non fermarsi.

«Visto le difficoltà oggettive di questo periodo per le associazioni e per le palestre comunali di Capriano (che ci vengono vietate), abbiamo deciso di trasformare la delusione e la disperazione in una opportunità – hanno spiegato dalla realtà sportiva – Abbiamo deciso di affittare un magazzino e di creiamo il nostro primo dojo».

Un nuovo spazio dove, con il massimo rispetto per le normative anti contagio, sarà possibile coltivare lo studio delle arti marziali vietnamite, del benessere fisico/mentale e di tutti gli sport da combattimento, come Kick boxing, Kick jitsu, Shoot Boxe, mma e difesa personale.

L’open day

L’appuntamento è per domani pomeriggio in via Crocifissa di Rosa 32 con l’open day. Per garantire il distanziamento sociale la giornata sarà divisa in tre momenti: dalle 15.30 alle 17 per i piccoli dai 4 ai 7 anni, dalle 17.30 alle 18.30 per i bambini da 8 ai 12 anni e dalle 18.30 il magazzino sarà aperto ai ragazzi e agli adulti. Durante la giornata sarà possibile praticare le arti e assistere alle esibizioni dei campioni dell’associazione. Il tutto concluso da un aperitivo finale.