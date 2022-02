Campionato: i convocati e le dichiarazioni del pre partita di Lumezzane - Rovato

Calcio

La partita sarà diretta dall’arbitro Andrea Scarano della sezione di Seregno, assistito dai guardalinee Simone Cicognani della sezione di Busto Arsizio e Alessandro Liuzza della sezione di Milano.

Il Lumezzane torna a giocare una partita ufficiale a distanza di due mesi dalla vittoria esterna per due a zero contro il Castegnato disputata il 12 dicembre. La ripresa sarà subito di fuoco contro il Rovato, unica squadra ad aver battuto i rossoblù in questa stagione. Stavolta però, la squadra di mister Franzini potrà contare sul supporto del pubblico di casa presente allo Stadio “Tullio Saleri” di Lumezzane.

Il match

Otto sono i punti che separano i franciacortini dal Lumezzane che nella scorsa giornata ha subito un ko per due a zero dal Vobarno. La formazione di mister Pome è attualmente al terzo posto a quota 31 punti dietro il Prevalle a 31. Il Lumezzane di mister Franzini, invece, è sempre in testa alla classifica 39 con 13 vittorie di cui 9 consecutive. Per la sfida contro il Rovato mister Franzini avrà a disposizione l'intera rosa.

Le dichiarazioni del Mister