Campionati Provinciali, la seconda fase in scena a Rodengo Saiano

Campionati Provinciali a Rodengo Saiano.

Campionati Provinciali: la seconda fase

La seconda fase dei Campionati Provinciali è stata ospitata negli spazi dell'impianto sportivo di Rodengo Saiano, Campionati che hanno visto scendere in campo le seguenti categorie: Allievi, Junior e Promesse M/F, con gare open per senior e master.

Tra tutti i risultati spiccano le ottime prove sui 200m per le ragazze dell’Atletica Brescia 1950 con la vittoria assoluta dell’allieva Francesca Meletto che va a migliorare di una manciata di centesimi il suo PB, chiudendo in 25.33. Seconda assoluta a un solo centesimo la compagna di squadra Martina Lucarini, categoria PF, anch’essa autrice di un nuovo primato personale. Quarta posizione assoluta che vale il titolo provinciale e il nuovo PB anche per l’allieva Sonia Mura (C.S. San Rocchino – 4:49.01) nei 1500m. Bene anche lo junior Kelvy Bruno Okumbor dell’Atletica Virtus Castenedolo che va a titolo con un salto da 14,78m.

Infine ottimo risultato, anche se fuori dall’assegnazione dei titoli provinciali, per David Zobbio del C.S. San Rocchino che chiude i 200m in 21.72 a soli 10 centesimi dal suo miglior tempo.

I titoli provinciali assegnati

ALLIEVE – 200m Francesca Meletto (Atletica Brescia 1950); 1500m Sonia Mura (C.S. San Rocchino); 2000 siepi Camilla Bonariva (U.S. Malonno); Triplo Leda Occhino (Atletica Virtus Castenedolo).

JUNIOR F – 200m Viola Benaglia (Atletica Rodengo Saiano Mico); 1500m Anna castellani (G.S. Atletica Rezzato); 3000 siepi Elena Mometti (Atletica Rodengo Saiano Mico); Triplo Alice Stagnoli (Atletica Virtus Castenedolo); Alto Alice Stagnoli (Atletica Virtus Castenedolo).

PROMESSE F – 200m Martina Lucarini (Atletica Brescia 1950); Triplo Anna Terragin (Atletica Virtus Castenedolo); Alto Anna Terragin (Atletica Virtus Castenedolo).

ALLIEVI – 200m Hamza Ben El Boukria (Atletica Virtus Castenedolo); 1500m Samuele Magnolini (Atletica Lonato); 2000 siepi Mathias Mora (U.S. Malonno); Alto Luca Regosini (Atletica Rodengo Saiano Mico)

JUNIOR M – 200m Elia Lazzarini (S.S. Robur Barbarano); 1500m Samuele Biscaccianti (C.S. San Rocchino); 3000 siepi Lorenzo Cafarelli (Atletica Rodengo Saiano Mico); Triplo Kelvy Bruno Okumbor (Atletica Virtus Castenedolo)

PROMESSE M – 200m Federico Chirivì (Atletica Virtus Castenedolo); 1500m Andrea Lanfredi (G.S. Atletica Rezzato).

In evidenza un'immagine d'archivio.