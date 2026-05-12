Arti marziali

Campionati Italiani Master di Kumite: il Karate Nakayama di Rezzato primo in Italia

Grazie a tre medaglie d'oro conquistate dai suoi atleti

Campionati Italiani Master di Kumite: il Karate Nakayama di Rezzato primo in Italia

Rezzato · 12/05/2026 alle 07:00

Campionati Italiani Master di Kumite: il Karate Nakayama di Rezzato primo in Italia.

Trionfo ai Campionati Italiani Master di Kumite

Grande soddisfazione per il Karate Nakayama di Rezzato ai campionati Italiani Master di Karate che si sono disputati al PalaPellicone di Ostia Lido. Un primato che arriva grazie ai suoi atleti che si sono messi al collo tre medaglie d’oro ed aggiungendo due quinti posti su un lotto di 269 partecipanti  in rappresentanza di 143 società sportive provenienti da tutta Italia. Da precisare che la categoria Master  raggruppa  atleti che sono  suddivisi per categorie di età  che variano dai 36 ai 65 anni, e per peso.

Le medaglia d’oro

Luca Bonetti di Piancamuno ( Brescia) Master A + 75 kg. ( 36-43 anni)  è salito sul primo gradino del podio superando  per 7 a 2 Cesare Malaggi  di Roma, Vito Durante di Ravenna per 4 a 3, Luciano Maraci di Catania per 2 a 2 e in finale sconfiggere  per 8 a 0 Thomas Cazzavacca  di Pavia. Iacopo Zampolli  di Cremona Master B + 75 kg.( 44-50 anni) ha conquistato l’oro sconfiggendo Domenico Pitruzzello di Siracusa per 8 a 1,  poi Gioacchino Lupo di Grosseto per 9 a 0, Aldo  Di Loreto  di Roma per 8 a 0, per 3 a 2 Khalid Aboujid di Macerata  ed in finale  vince per 5 a 3 su Francesco Marongiu di Cagliari.  La terza medaglia d’oro è stata conquistata da Giorgio Bravo di Castenedolo ( Brescia)  nei Master D ( 59/65 anni) kg. 75 superando nel primo match Giuseppe Berti  di Pistoia per 6 a 2  ed in finale ha sconfitto Giuseppe Salluce di Taranto per 5 a 1. Hanno portato a termine , aggiungendo punti utili alla classifica, con il quinto posto , Federico Derchia di Verona nei Master A 75 kg ( 36/43 anni) . e Diego Zola di Nave  nei Master D + 75 kg. ( 59/65 anni)

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