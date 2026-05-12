Campionati Italiani Master di Kumite: il Karate Nakayama di Rezzato primo in Italia.

Trionfo ai Campionati Italiani Master di Kumite

Grande soddisfazione per il Karate Nakayama di Rezzato ai campionati Italiani Master di Karate che si sono disputati al PalaPellicone di Ostia Lido. Un primato che arriva grazie ai suoi atleti che si sono messi al collo tre medaglie d’oro ed aggiungendo due quinti posti su un lotto di 269 partecipanti in rappresentanza di 143 società sportive provenienti da tutta Italia. Da precisare che la categoria Master raggruppa atleti che sono suddivisi per categorie di età che variano dai 36 ai 65 anni, e per peso.

Le medaglia d’oro

Luca Bonetti di Piancamuno ( Brescia) Master A + 75 kg. ( 36-43 anni) è salito sul primo gradino del podio superando per 7 a 2 Cesare Malaggi di Roma, Vito Durante di Ravenna per 4 a 3, Luciano Maraci di Catania per 2 a 2 e in finale sconfiggere per 8 a 0 Thomas Cazzavacca di Pavia. Iacopo Zampolli di Cremona Master B + 75 kg.( 44-50 anni) ha conquistato l’oro sconfiggendo Domenico Pitruzzello di Siracusa per 8 a 1, poi Gioacchino Lupo di Grosseto per 9 a 0, Aldo Di Loreto di Roma per 8 a 0, per 3 a 2 Khalid Aboujid di Macerata ed in finale vince per 5 a 3 su Francesco Marongiu di Cagliari. La terza medaglia d’oro è stata conquistata da Giorgio Bravo di Castenedolo ( Brescia) nei Master D ( 59/65 anni) kg. 75 superando nel primo match Giuseppe Berti di Pistoia per 6 a 2 ed in finale ha sconfitto Giuseppe Salluce di Taranto per 5 a 1. Hanno portato a termine , aggiungendo punti utili alla classifica, con il quinto posto , Federico Derchia di Verona nei Master A 75 kg ( 36/43 anni) . e Diego Zola di Nave nei Master D + 75 kg. ( 59/65 anni)