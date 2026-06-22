La manifestazione ha visto coinvolti 601 atleti in rappresentanza di 296 squadre da tutta Italia ripartiti tra kata ( forma) e kumite ( combattimento) e sette categorie maschili e sei femminili

Campionati Italiani Juniores: settimo posto per Sofia Giacomini della Karate Nakayama di Rezzato.

A Rezzato ai Campionati Italiani Juniores

Grande soddisfazione per il Karate Nakayama di Rezzato che ancora una volta si posiziona tra le migliori scuole di karate giovanile del bresciano: a conquistare il settimo posto la sedicenne Sophia Giacomini ai campionati Italiani juniores che si sono svolti al palasport della Fijlkam il Palapellicone di Ostia Lido.

Oltre 600 atleti partecipanti

La manifestazione ha visto coinvolti 601 atleti in rappresentanza di 296 squadre da tutta Italia ripartiti tra kata ( forma) e kumite ( combattimento) e sette categorie maschili e sei femminili.

La competizione

Sophia, che era seguita a bordo tatami dal presidente, maestro Michele Cornolò, è scesa sul tatami nel kumite categoria – 48 kg.. Nel primo match ha incontrato Ilaria Secchi del Karate Sorso di Sassari ( poi argento) uscendone sconfitta per 5 a 3 per poi partecipare ai recuperi e superare per 5 a 1 Serena Di Matteo della società Elan di Napoli. Nel secondo recupero è stata superata per 2 a 1 dalla romana Diana Graziani guadagnandosi la settima posizione nella classifica finale.

Alla trasferta romana ha partecipato anche il sedicenne Arturo Bonometti nella categoria -68 kg, disputando una buona prova, fermandosi al terzo incontro contro il vicecampione italiano dello scorso anno. Un avversario di grande valore, che ha poi perso la finale di pool, non permettendo così ad Arturo di accedere ai ripescaggi.