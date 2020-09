Calcio, il Real Leno si prepara per la nuova stagione

Il Real Leno torna dopo quasi vent’anni di assenza nel calcio che conta: infatti i biancazzurri parteciperanno al Girone H di Prima Categoria 2020/21.

Il Real Leno si prepara per la nuova stagione

La rosa, che sarà guidata d Maurizio Gilardi, è composta principalmente da giocatori provenienti dal settore giovanile lenese, fatta eccezione per il portiere Livio Girelli e il centrocampista Matteo Ciccone, entrambi presi dal Ghedi 1978. Il Real Leno ha effettuato, nel suo stadio Comunale, la sua prima uscita ufficiale contro i pari categoria Urago Mella, con i lenesi (oggi in tenuta viola) che hanno sconfitto i rossoblù per 3-2.

La rosa

PORTIERI: Alessandro Zanetti (’99, svincolato), Andrea Bassi (’00, Flero), Livio Girelli (’86, Ghedi 1978)

DIFENSORI: Emanuele Dada (’85, Ghedi 1978), Alberto Mor (’87, Pavonese Cigolese), Piergiorgio Mucchetti (’99, Asola), Giovanni Gnali (’99, San Paolo), Daniele Boifava (’99, Asola), Davide Treccani (’01, Voluntas Montichiari), Rida Karrbouche (’01, Flero), Matteo Ciccone (’96, Ghedi 1978),

CENTROCAMPISTI: Andrea Decunzolo (’97, Montirone), Nicola Decunzolo (’95, Svincolato), Niccolò Solinas (00, Gussago), Nicolò Panina (’99, Orceana), Gianluca Consoli (’95, Gardolo), Ivan Zanelli (’88, Ghedi 1978), Youssef (’03, Cremonese), Alessandro Ferrari (’98, Fionda Bagnolo).

ATTACCANTI: Alessandro Luna (’99, Pralboino), Dimitraq Janka (‘99 svincolato), Andrea Mezzini (‘92 Pontevichese), Gadmi Charaf (’98, svincolato).