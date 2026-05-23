Amatori Bagnolo aggrediti dopo la partita Insulti e pugni fuori dallo stadio.

Aggressione a fine partita

Serata di tensione quella di lunedì scorso, al termine dell’incontro di calcio a 11 del campionato amatoriale Uisp disputato dalla formazione di Bagnolo a Castrezzato, conclusosi con il risultato di 2-1 per la formazione ospite.

Fin dai primi minuti di gioco il clima sugli spalti si sarebbe rivelato acceso, con insulti e contestazioni rivolti in particolare nei confronti della direzione arbitrale e, in alcuni momenti, anche verso i giocatori in campo.

Una situazione di nervosismo diffuso che, tuttavia, non aveva portato a episodi di violenza durante lo svolgimento della partita, rimasta sostanzialmente sotto controllo fino al fischio finale.

I fatti

Secondo le ricostruzioni, la gara si sarebbe chiusa senza ulteriori incidenti, lasciando inizialmente pensare a un normale rientro alla calma. Tuttavia, circa un’ora dopo la conclusione dell’incontro, la situazione è degenerata.

Alcuni giocatori del Bagnolo hanno riferito infatti di essere stati attesi all’esterno dell’impianto sportivo da un gruppo composto da circa 7-8 persone, descritte come «pseudo tifosi» o comunque soggetti riconducibili all’ambiente della squadra di casa. In quel contesto sarebbe avvenuta un’aggressione verbale sfociata poi in violenza fisica.

Due giocatori sarebbero stati presi di mira e uno di loro avrebbe ricevuto anche un pugno al volto.

L’impatto ha reso necessario l’intervento dei soccorsi: il calciatore è stato assistito dal personale sanitario e successivamente trasportato in ospedale, dove gli è stata diagnosticata una prognosi di circa 10 giorni per un trauma all’occhio.

Sul posto sono intervenute anche le pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Chiari, insieme all’ambulanza, per gestire la situazione e raccogliere le prime testimonianze.

L’episodio ha portato alla formalizzazione di una denuncia e sono ora in corso gli accertamenti per identificare con precisione i responsabili e chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

Un fatto che nulla c’entra con lo spirito dello sport amatoriale e dei valori promossi dal calcio Uisp.