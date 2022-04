Alice Taglietti, la giovanissima campionessa ospite della Polisportiva Capriolese

Talento bresciano

Una gradita presenza per i partecipanti.

Grande emozione per la Polisportiva Capriolese.

Un appuntamento importante

Ieri (sabato 9 aprile) è stata ospitata la prova regionale Aics (Associazione Italiana Cultura e Sport) di ginnastica ritmica. Ospite d'onore la campionessa nazionale Junior in carica e membro del team Italia Alice Taglietti.

Una giovanissima campionessa

Nata il 13 giugno 2007 a Brescia, è una ginnasta italiana, campionessa nazionale Junior di ginnastica ritmica nel 2020 (J1) e nel 2021 (J2). Allenata da Stefania Fogliata nella società Ritmica Nemesi di Calcinato, gareggia anche per l'Auxilium di Genova che nel 2021 vince la prima tappa di campionato di serie A2. Con questa stessa società, nel 2018 Taglietti aveva già conquistato il titolo italiano Gold Allieve. Alice Taglietti riceve attenzione anche a livello internazionale. Partecipando alla Irina Deleanu Cup 2020 di Bucarest, conquista il terzo posto alle clavette e il quinto alla palla. Con lo stesso esercizio alla palla, sempre nel 2020, occupa il secondo gradino del podio nell'Online tournament internazionale di ginnastica ritmica organizzato da Mosca. Nel 2021 partecipa alla Sofia World Cup nella capitale bulgara, dove ottiene il terzo posto finale, conquistando l'oro alla palla e alla clavette. Nel 2021, Taglietti viene candidata agli Italian Sportrait Awards, vincendo il premio nella categoria Giovani Donne. Gli Italian Sportrait Awards si definiscono come "Il premio agli atleti che ci hanno fatto emozionare con le loro prestazioni e ispirato con i loro comportamenti", ed è stato vinto in passato da atleti del calibro di Federica Pellegrini.