Alice Marini campionessa in acqua, al collo la medaglia d’oro regionale.

Alice Marini è d’oro

Di questi tempi verrebbe da dire: più forte anche del Coronavirus.

Alice Marini ,infatti, è diventata campionessa regionale dei 400 misti, nella categorie cadette. La 17enne bagnolese è risultata la più veloce in gara e si è dimostrata ancora una volta un grandissimo talento: non va dimenticato che è anche la campionessa in carica dei 200 misti.

Le vittorie dunque continuano a confermare la crescita di questa nuotatrice, che ha ottenuto anche altri due piazzamenti importanti in questo campionato, chiudendo seconda nei 200 misti e nei 200 farfalla.

