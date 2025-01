Alessandra Hasani: allenamento in vista degli Europei di karate della World Karate Federation.

L'allenamento di Alessandra Hasani

La karateka italo croata Alessandra Hasani si sta allenando intensamente alla palestra del Policentro Cristallo di Rezzato, sotto la consulenza tecnica del maestro e presidente della Karate Nakayama, sesto dan Michele Cornolò, per disputare le gare di qualificazione all’avvenimento più importante dell’anno, gli Europei di Karate della World Karate Federation che si disputeranno a Yerevan ( Armenia) dal 7 all’11 maggio 2025.

La trentaduenne, che vive e si allena a Rezzato , ma che gareggia con i colori della Croazia, con l’ultima competizione disputata a Tbilisi ( Georgia) ha raggiunto la 29° posizione nel ranking mondiale della WKF nel Kumite – 55 kg. e dal 24 al 26 gennaio sarà a Parigi per disputare la Karate 1 Premier League.

Ammesse solo le 32 migliori atlete mondiali

A queste importante kermesse, che si disputerà al Pierre De Coubertin Stadium, sono ammesse per ogni categoria di peso solo le 32 migliori atlete mondiali che combatteranno con il sistema del Round Robin con pool da 4 atlete. Alessandra scenderà sul tatami venerdì 24 alle 15 per iniziare il round robin per poi proseguire con le finali la domenica.

La qualificazione agli europei proseguirà con i campionati Balcani del 28 febbraio, i campionati nazionali Croati dell’8-9 marzo, il Grand Prix di Slovacchia dal 21 al 23 marzo, la cintura d’oro Cacak in Serbia dal 29 al 30 marzo e la Karate 1 Premiere League al Cairo (Egitto) dal 18 al 20 aprile.