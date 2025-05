A dieci anni dalla prematura scomparsa di Massimo Salvi, ex giocatore dell’Unitas Coccaglio e dirigente sportivo del Chiari Calcio mancato nel 2015 a soli 53 anni, torna il torneo notturno di calcio a sette in sua memoria. La nona edizione (un anno la manifestazione è saltata a causa della pandemia) si terrà dal 22 maggio al 15 giugno all’oratorio della frazione rovatese di Sant’Andrea.

Al via la nona edizione del Memorial Massimo Salvi

Sedici le squadre iscritte all’iniziativa, fortemente voluta dalla famiglia Salvi e organizzata dal Gso Sant’Andrea con il sostegno di numerosi sponsor. "Siamo contentissimi: in due settimane dall’apertura delle iscrizioni avevamo già raggiunto le 16 squadre, è bello vedere ogni volta la voglia di partecipare", ha commentato Matteo Salvi, che insieme alla mamma Daniela, alla sorella Cristina e a una schiera di amici tiene vivo il ricordo di Massimo Salvi. I premi in palio, del resto, sono notevoli: 1.600 euro per la squadra prima classificata, 800 per la seconda e 500 per la terza; sono previsti riconoscimenti per il capocannoniere, il miglior portiere e il miglior giocatore del torneo. Un appuntamento dedicato al calcio, ma non solo: oltre a essere un grande evento sportivo capace di richiamare centinaia di appassionati, il torneo rappresenta anche e soprattutto un’occasione di incontro e amicizia nel ricordo, indelebile, di Massimo Salvi.

Il programma

Il fitto programma prevede tre partite a sera nelle fasi a gironi, alle 20.30, 21.15 e 22. Queste le date: 22 maggio con l'apertura, venerdì 23, martedì 27, giovedì 29 e venerdì 30 maggio, martedì 3, giovedì 5 e venerdì 6 giugno. Da lunedì 9 giugno si entrerà ancora di più nel vivo con le fasi a eliminazione diretta: il 9 e il 10 alle 20.30 i quarti di finale, venerdì 13 giugno le semifinali e domenica 15, dalle 19, la finalissima.