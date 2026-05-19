Abt Iron Jiu Jitsu: pioggia di medagli al campionato nazionale Uijj di Iesolo

Buona la prima per la scuola di brazilian jiu jitsu Abt iron jiu jitsu che in collaborazione con l’asd il Dojo ha iniziato l’attività lo scorso settembre a San Gervasio.

Campionato nazionale Uijj

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Sono senza paura i piccoli atleti che domenica hanno sfidato partecipanti da tutta la nazione: tutto l’impegno e tutta la passione che hanno messo sul tatami li ha portati dritti sul podio. Andrea Alì (8 anni) ha conquistato il primo posto nella categoria Gi, secondo No Gi, Vicente Carvalho Ferreira Santos (11 anni) oro No gi, bronzo Gi, Emily Dos Santos Penteado (13 anni) argento nel Gi e nel No Gi, David Ghirardini (12 anni) oro nel No Gi e argento nel Gi, Senza medaglie ma con un’ottima prestazione, Elia Iannone (22 anni) che ha affrontato una categoria difficilissima.

La soddisfazione degli allenatori

“Abbiamo deciso di partecipare a questi campionati in primis per far vivere una bella esperienza ai nostri atleti, per alcuni è stata la prima esperienza. Si sono comportati tutti benissimo, bambini e adulti, abbiamo ottenuto dei grandi risultati : i ragazzi hanno combattuto e fatto le cose che gli abbiamo insegnato in questi mesi, sicuramente non ci saremmo aspettati dopo così poco tempo, i nostri corsi sono iniziati a settembre, di ottenere risultati di questo livello. Abbiamo conquistato ori, argenti e bronzi, siamo davvero molto contenti del lavoro che hanno fatto loro e che abbiamo fatto noi. E’ stata una bellissima giornata vissuta anche con il supporto dei genitori che hanno fatto il tifo dagli spalti: abbiamo formato una famiglia, qui tutti si sostengono e si aiutano, chi vince e chi perde, si danno consigli, i più grandi giocano con i più piccoli per sciogliere la tensione…questa è davvero la soddisfazione più grande”,

hanno sottolineato gli istruttori Andrea Lora, anche lui agonista, Walter Alì, istruttore e papà di Andrea, che domenica era alla sua seconda esperienza, e Alan Grando Penteado, cintura nera, maestro di Brazilian Jiu Jitsu, ha fondato una scuola in Brasile, e agonista in mma (mixed martial arts) nonché papà di Emily.