A Villachiara presentata la Nuova San Paolo.

Presentata la Nuova San Paolo

Il Ristorante Porto d’Oglio di Villachiara è stato il luogo della presentazione, avvenuta nei giorni scorsi, della Nuova San Paolo, che nella prossima stagione ha un solo obiettivo: cercare di fare bene nel girone H di Prima Categoria.

La squadra, costruita dal nuovo direttore sportivo Gianluca Botticini, ha portato in dote nove nuovi acquisti: i portieri Matteo Bonometti e Valter Pizzi, Matteo Gioia, Jacopo Lorandi e Manuel Roncali, i centrocampisti Matteo Abrami, Lorenzo Arici e Marco Slanzi, mentre in attacco è stato preso Davide Platto.

I sanpaolini, che giocheranno al Centro Sportivo Comunale di Trenzano, saranno guidati, per il terzo anno di fila, da Claudio Bettoni.