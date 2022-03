GIOVANE TALENTO

Classe 2009, lo scorso anno si è aggiudicato la medaglia di campione regionale "Under 12".

Ai risultati sul "green" affianca un'eccellente carriera scolastica. Dopo i risultati del 2021, il travagliatese torna con grandi obiettivi.

A soli 13 anni è già un campione di golf: la storia di Gabriele "Gabbo" Dossi

Sui campi da golf da quando ha tre anni, sogna di studiare e giocare negli Stati Uniti.

Capace, ambizioso e… giovanissimo.

Gabriele Dossi ha tredici anni e un’esperienza e determinazione da vero campione.

Travagliatese di nascita e conosciuto da tutti come «Gabbo», la nuova stagione sul «green» è appena cominciata.

Lo avevamo lasciato nel 2021 con al collo la medaglia di Campione Regionale Under 12 ed il dodicesimo posto al campionato italiano di categoria.

«Gabbo», che gioca per il Golf Club Campodoglio, quest'anno ha ancora di più le idee chiare: obiettivi sportivi e scolastici ben precisi che si sono sposati con i valori, i progetti, le prospettive di Dsf Sport, il global service di management sportivo bresciano che supporta, affianca e realizza Progetti con prospettiva di crescita per gli atleti e per i giovani talenti attraverso il «sistema atleta».

