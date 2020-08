A Montirone una corsa ciclistica in memoria di Carlo Scaroni.

Memorial Carlo Scaroni

Il maltempo non ha fermato la voglia di tornare in pista e la voglia di ricordare Carlo Scaroni, al quale è dedicato il trofeo Velò Montirone, giunto alla 25esima edizione.

Nonostante la pioggia battente abbia tenuto lontano molti atleti iscritti di altre regioni, la gara è stata comunque un successo. “Un successo dovuto al comportamento esemplare di tutti gli atleti rispettosi delle regole e all’impegno dei numerosi nostri volontari, una squadra formidabile, che in questa circostanza si sono superati – ha sottolineato il deus ex machina del Gs Velò Montirone, Paolo Zanesi – Abbiamo ricevuto molti complimenti per aver organizzato la gara, la prima per amatori su strada, e ciò è stato possibile grazie anche alla disponibilità dell’Amministrazione comunale che ha condiviso questa scelta. Anche il CSI di Brescia ha messo in campo un impegno notevole e di grande professionalità. Insomma, abbiamo fatto il possibile per onorare la memoria del nostro presidente Carlo Scaroni a cui il trofeo Montirone è intitolato”.