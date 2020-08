Sold out per i Nomadi stasera a Iseo

C’è solo una possibilità per i fan dei Nomadi che non sono riusciti ad acquistare in prevendita il biglietto per il concerto del gruppo in programma questa sera (sabato 22 agosto) al campo sportivo dell’oratorio di Iseo: l’organizzazione ha predisposto una lista last minute nel caso si liberino dei posti e vi sia disponibilità all’ultimo momento. Chi vuole mettersi in lista di attesa può inviare mail a info@eventimacrame.it. Il concerto è stato organizzato nell’ambito della rassegna “Iseo c’è… e continua a sorridere” per sostenere la comunità iseana, la Croce Rossa e l’oratorio.