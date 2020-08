Riparte il Circuito delle Terre Bresciane d’Acque Dolci

Domenica 23 agosto alle 21.30 Piazza 28 Maggio a Sulzano (anche in caso di maltempo) Giulia Pont sarà protagonista della spettacolo intitolato “Non tutto il male viene per nuocere, ma questo sì” scritto dalla stessa artista che si avvalsa della collaborazione di Carla Carucci per la drammaturgia. Si tratta del primo appuntamento della rassega Città Dolci.

Come prenotare

Tutti gli spettacoli di Città Dolci son ad ingresso gratuito ma la prenotazione è obbligatoria tramite il sito del Circuito (www.cittadolci.com) indicando il nome e il cognome di ciascuno spettatore per cui si desidera prenotare. È possibile prenotare telefonicamente ai numeri 030 291592 – 339 291592. La prenotazione è valida fino a 10 minuti prima l’inizio dello spettacolo.