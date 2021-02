Sarà trasmessa su Sky Uno questa sera la puntata della decima edizione di MasterChef girata nel capoluogo Sebino a ottobre.

Questa sera su Sky Uno la puntata di MasterChef girata a Iseo

“Questa sera su Sky Uno scopriremo finalmente quali sono i piatti realizzati dagli aspiranti chef, di sicuro ci sarà anche la nostra sardina essiccata”. Ad annunciarlo è stata la pagina Visit Monte Isola, ma già giovedì scorso al termine della puntatata andata in onda in serata era stato anticipato fra i titoli di coda che la prova in esterna degli aspiranti MasterChef si sarebbe svolta sulle rive del Sebino.

Gli chef Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo erano stati al porto industriale di Iseo in occasione delle riprese proprio a inizio ottobre. Saranno dieci i cuochi a darsi battaglia divisi nelle due tradizionali brigate: rossa e blu. Chi saranno i commensali di cui dovranno soddisfare i palati? E quale delle due squadre, rossa o blu, vincerà la prova evitando di finire con il grembiule nero e rischiare l’eliminazione?

Durante le prove in esterna uno dei giudici non manca mai di approfondire alcuni aspetti legati alla storia e alle tradizioni, culinarie e non solo, del territorio che ospita l’esterna. Chi incontreranno gli chef sul Sebino? Immancabile il riferimento alla tradizione della pesca e del pesce di lago, ma ci saranno anche altre sorprese?

Quanto è successo nel giorno delle riprese, almeno fino a stasera, resta top secret: questi sono gli accordi e per scoprire segreti e ricette della puntata, oltre ai luoghi visitati da giudici e concorrenti, non si può fare altro che aspettare le 21.15.