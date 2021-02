La Dolce Vita ispira una playlist Spotify per Land of Fashion Villages.

Siete pronti a farvi travolgere dalla playlist “Dolce Vita” su Spotify e ad ascoltarla on repeat ? Dal 1 febbraio è online su Spotify una selezione di brani proposti da La Vale di Radio Deejay per accendere le nostre giornate e regalarci emozioni; una programmazione vincente tra la famosa piattaforma e il gruppo dei 5 Village della Land of Fashion – Franciacorta, Mantova, Valdichiana, Palmanova e Puglia Village – un percorso musicale della durata di un anno.

Land of Fashion Villages

Ancora una volta Land of Fashion, subito dopo il lancio del marketplace e del servizio ClickandWear, segna l’avanguardia trovando una soluzione alternativa per stare vicino ai suoi clienti e a tutti i Village: ovunque ci si trovi, a casa, ora che la vita si concentra in gran parte all’interno della propria abitazione, in macchina connettendosi tramite un dispositivo, mentre si fa la spesa o si fa jogging: sarà possibile ascoltare le playlist Land of Fashion in qualunque momento!

Una serie di playlist che si rinnovano mensilmente con nuove canzoni all’insegna del divertimento e della spensieratezza, con brani proposti da La Vale, co-conduttrice di uno dei programmi più longevi e di maggior successo di Radio Deejay “Pinocchio” e famosa per essere quella che dà voce i flop, agli insuccessi, soprattutto in ambito amoroso.

“La scelta di rivolgerci a Valentina Ricci per la creazione di una Playlist musicale di qualità – afferma Luca Zaccomer, direttore marketing dei Village Land of Fashion – ci è sembrato il modo migliore per lasciarci guidare in un settore che al di là di gusti personali richiede una vasta competenza ed una professionalità acquisita sul campo unitamente ad una visione di sintesi che richiede la capacità di essere in sintonia con il presente e con i gusti di un pubblico eterogeneo. Crediamo che la scelta fatta possa essere condivisa e garantire un’offerta musicale in linea con il mood Dolce Vita dei Village”.

Playlist Spotify ispirata alla Dolce Vita

La seconda parte dell’anno la playlist verrà affidata ad un nuovo testimonial del mondo dello spettacolo. Sui canali social di Land of Fashion verranno poi programmati podcast mensili per affrontare tematiche di attualità legate al vasto mondo della musica e dello shopping a tema “Dolce Vita”.

A proposito di amore, le sorprese non sono finite: sul profilo Spotify di Land of Fashion sarà rilasciata anche una playlist di San Valentino dal nome “Torneremo a baciarci ”, per regalare agli innamorati momenti preziosi e unici, soprattutto di questi tempi.

Per celebrare San Valentino sarà anche lanciato un contest, che regalerà agli utenti vincitori una Gift card dal valore di €100. Dal 8 al 14 febbraio verrà postato sui canali social (facebook e instagram) dei 5 Village un post contenente alcune delle canzoni selezionate da La Vale di Radio Deejay per la playlist di San Valentino. Condividendo i post sul proprio profilo social e aggiungendo la propria canzone preferita seguito dall’hashtag #torneremoabaciarci si avrà accesso al concorso e tra tutti i partecipanti verranno estratti 5 vincitori per ogni Village.

L’intrattenimento è a portata di mano nella Land of Fashion, un sogno che diventa realtà per gli appassionati di musica e shopping, ma non solo. I 5 Village, attraverso Spotify, offrono la possibilità a chiunque di collegarsi e lasciarsi coinvolgere dalla musica, ed essere vicino al cliente anche virtualmente. Non resta che collegarsi alla playlist e farsi trasportare nella Dolce Vita!

Franciacorta, Valdichiana, Mantova, Palmanova e Puglia Village: 150.000 mq di superficie commerciale complessiva (GLA) in Village dislocati nei luoghi più suggestivi d’Italia, fanno di Land of Fashion il più grande Gruppo Italiano di Villages. Oltre 600 boutique a prezzi ridotti fino al 70% di sconto tutto l’anno ed un pacchetto di servizi per la clientela attivabile con un’unica Card LOF valida in tutti e 5 i centri.