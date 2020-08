Annullati i due concerti finali di Ri-Party Barbariga

Purtroppo la bella favola di Ri-Party Barbariga racconta un triste finale. Le nuove norme anti-Covid hanno convinto il sindaco di Barbariga Giacomo Uccelli ad annullare i concerti di Kaos Band in programma sabato 22 agosto e di Prestorik Surfers in programma il 29 agosto nel locale campo sportivo. A dare l’annuncio della decisione è stato Ugo Frialdi, cantante di Traffika e Bandafaber nonchè ideatore e coordinatore della rassegna che fino al concerto di Bandafaber aveva animato le serate estive di Barbariga. “Il sindaco di Barbariga – scrive Frialdi in un una nota – ha deciso di annullare gli ultimi due eventi di Ri-Party Barbariga dopo le ultime disposizioni in tema di Covid”.