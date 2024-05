Oro per "Le Mummie" del Cfp di Chiari. Il Centro di Formazione Zanardelli di via Santissima Trinità colleziona ancora successi.

"Zanardelli Roboleague" vinta da Chiari

L’anno formativo 2023-2024 per le classi dei settori informatico, meccanico ed elettrico di CFP Zanardelli si è concluso con la "Zanardelli Roboleague" del 14 maggio, competizione tra robot costruiti e programmati dagli studenti grazie alle conoscenze acquisite nell’unità di apprendimento sperimentale di robotica, sviluppata a partire dall’introduzione dello Zanardelli Stem Lab.

Con la "Zanardelli Roboleague” i ragazzi hanno potuto mettere alla prova in modo pratico e in spirito di squadra le competenze assimilate nel loro percorso di studio e legate a ogni aspetto della programmazione, progettazione e funzionamento del robot.

A essere coinvolti in questa "Gara Lego" sono stati studenti delle sedi CFP di Brescia, Chiari, Darfo Boario Terme, Verolanuova e Villanuova sul Clisi, con 10 squadre con un massimo di 4 partecipanti cadauna.

Compito degli allievi era di costruire un robot utilizzando i pezzi del kit fornito e farlo muovere secondo il percorso previsto, nonché fargli compiere delle azioni facendogli spostare degli appositi blocchi per ottenere specifici punteggi previsti dal regolamento.

La vittoria è andata a «Le Mummie», gruppo formato da cinque studenti della sede di Chiari della prima indirizzo informatico: Davide Bergamaschi, Daniel Mazzotti, Daniel Plebani, Daniele Scalvini e Jalal Zakaria (riserva).