Le domande dovranno essere presentata entro il 30 settembre in Comune

Verolanuova saranno 35 i premi di merito scolastico

Aperto il bando per 35 premi al merito scolastico. C’è tampo sino al 30 setembre per poter presentare la richiesta di assegnazione di uno dei premi al merito scolastico da 200 euro, riferita all’anno 2019/2020.

Al concorso pubblico possono partecipare tutti gli studenti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento, tra questi l’essere residenti a Verolanuova, che abbiano frequentato dal primo al quarto anno di scuola secondaria di secondo libello e che siano iscritti alla classe successiva e in caso di studenti iscritti al CFP che abbiano frequentato dal primo al terzo anno e che siano iscritti al quarto e abbiano conseguito una valutazione almeno di 8,5 come indicato dall’articolo 1 del regolamento.

Oltre alla domanda di ammissione al concorso sarà necessaria un’autocertificazione nella quale dovrà essere indicata la classe da frequentare nell’anno 2020/2021 con inizio a settembre. Per la composizione del punteggio è necessario allegare la dichiarazione di nuova Isee 2020. Tutta la modulistica è a disposizione sul sito del Comune di Verolanuova www.comune.verolanuova.bs.it nella sezione istruzione.

La graduatoria verrà redatta dal funzionario comunale e sarà pubblicata all’albo pretorio online per la durata di 15 giorni. Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione all