Successo per “Dona nuova vita ai tuoi libri” a Chiari. Una iniziativa pensata dall’assessorato alle Politiche sociali e dall’associazione Amali.

“Dona nuova vita ai tuoi libri”

Questa l’iniziativa promossa dall’associazione genitori Amali con l’assessorato alle Politiche sociali nelle scorse settimane. L’appuntamento, che si è svolto nei locali del Centro Giovanile 2000, ha riscosso un grandissimo successo. Le persone infatti hanno potuto portare i propri libri non più in uso (che sono poi rimasti in quarantena). Si tratta dei volumi della scuola secondaria di primo grado. Questi sono poi stati catalogati e controllati prima di essere venduti ad una cifra simbolica.

Il commento

«L’iniziativa si è conclusa con una buona risposta da parte dei genitori. I libri saranno venduti ad una cifra simbolica e l’importo raccolto sarà utilizzato per l’acquisto di materiale per la scuola. Ringrazio l’associazione Amali per la preziosa e pronta collaborazione e la consigliera Giovanna Vertua che ha seguito le fasi dell’iniziativa», ha aggiunto l’assessore Vittoria Foglia.