Coinvolgere i giovani e le associazioni locali è uno degli obiettivi dei Lions club del territorio, che hanno organizzato due mostre sul lago d’Iseo e l’ambiente. Gli studenti dell’istituto Rita Levi Montalcini e quelli dell’Antonietti hanno realizzato gli scatti esposti all’Arsenale e in una mostra virtuale al termine di una serie di laboratori di fotografia.

Studenti fotografi per salvaguardare il territorio

L’esposizione aperta al pubblico a partire da sabato all’Arsenale, dal titolo «Il nostro lago», è stata realizzata con gli scatti del gruppo Iseo Immagine e quelli degli studenti del corso di fotografia dell’istituto comprensivo. Professionisti e alunni hanno collaborato alla buona riuscita del progetto al termine di un «laboratorio fotografico di valorizzazione delle ricchezze culturali e artistiche del territorio per una cittadinanza attiva» finanziato nell’ambito dei progetti Pon europei.

Trenta studenti di terza media hanno preso parte alle lezioni di Graziella Belotti e Valeria Novello, per poi realizzare alcune riprese che testimoniano la sensibilità delle nuove generazioni per un patrimonio naturale e artistico da valorizzare. L'idea, partita dalla Banda Cittadina di Iseo, ha permesso ai ragazzi di coinvolgere numerosissime realtà locali e scoprire la ricchezza sociale e di associazioni del paese.

«Un territorio da salvaguardare» è invece il titolo della mostra virtuale con le riprese fotografiche degli studenti dell’istituto superiore Antonietti, realizzata al termine del laboratorio di fotografia condotto da Graziella Belotti, docente di fotografia e referente del progetto e da Pietro Nazzari, presidente del Gruppo Iseo Immagine. Il corso è stato proposto e offerto dai Lions club agli studenti in occasione del convegno di studio «Il lago di Sandro, presente e futuro delle acque del lago di Iseo», in programma per il 13 maggio nell’aula magna dell’Antonietti.

Il progetto, che si è posto l’obiettivo di conoscere, documentare e valorizzare le Torbiere, ha consentito ai 17 allievi partecipanti di verificare come le fotografie siano occasione non solo di conoscenza delle tecniche di ripresa, ma anche di osservazione e valorizzazione della flora e fauna, con particolare attenzione a tutto ciò che compromette e contamina l’ambiente. La mostra è fruibile sul sito https://bit.ly/lagodisandro.