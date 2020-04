Simona Tironi “ospite” dai ragazzi dell’Einaudi di Chiari. La vicepresidente della Commissione di Regione Lombardia ha partecipato alla conferenza online organizzata dagli studenti.

Dopo il primo appuntamento con l’assessore regionale Fabio Rolfi, questo pomeriggio è toccato alla vicepresidente della Commissione sanità e consigliere di Regione Lombardia, Simona Tironi.

L’evento, volto a continuare l’attività scolastica durante l’emergenza, è stato organizzato dagli studenti Giacomo Bertoli, Mattia Ramera e Davide Baldassare dell’Istituto Einaudi di Chiari.

Un appuntamento molto interessante e improntato sull’epidemia del Coronavirus, dagli esordi fino ad oggi. Non è mancato un riferimento al futuro e a quello che verrà dopo. La Tironi ha parlato con i ragazzi anche dei ruoli che la Commissione sanità svolge ed è stato lasciato spazio alle domande. Tra queste, è stato trattato anche il tema del ritorno a scuola.

Un incontro molto partecipato, con più di 60 presenti. Hanno preso parte all’evento anche la dirigente Vittorina Ferrari, l’assessore alle Politiche Scolastiche Emanuele Arrighetti e come ospiti il sindaco di Rudiano Alfredo Bonetti e il presidente del Consiglio d’istituto Gabriele Zotti.

A meeting concluso, la Tironi ha subito postato un suo commento su Facebook.

“Ho appena terminato un bel confronto (telematico) con i ragazzi dell’IIS L. Einaudi di Chiari, ai quali va il mio grande grazie, dove ho potuto raccontare il lavoro operativo che svolgiamo come Commissione Sanità, ma anche quanto il nostro Sistema Sanitario Regionale sta facendo è come sta reagendo a questa maxi emergenza. Ho poi invitato i ragazzi a Palazzo Pirelli per poterli ospitare in Consiglio regionale perché sono convinta che sarà un’esperienza importante per poter tastare con le proprie mani quanto oggi abbiamo discusso!”