Semaforo verde per gli asili di Trenzano e Cossirano

Mancano pochi giorni per la ripartenza degli asili di Trenzano e Cossirano. Martedì 1 settembre e oggi, mercoledì 2, si sono tenuti quattro incontri per parlare delle procedure di riapertura. Gli asili riapriranno lunedì 7.

In oratorio

Il parroco don Flavio, responsabile dei due asili, assieme allo staff didattico, ha incontrato le famiglie e i genitori, per consegnare loro il vademecum sulla gestione e sulle procedure post Coronavirus.

Quattro sezioni

Novità 2020-2021 alla materna di piazza IV Novembre la quarta sezione per permettere la migliore gestione dei numeri e delle distanze sociali. Differenziate anche le entrate spalmate su via Carlo Alberto Dalla Chiesa, via Don Pietta e la piazza davanti alla ex farmacia. Procedure di entrata e uscita e divisione tra sezioni attivate anche nella Fondazione Martinengo per l’asilo cossiranese. Nel numero di venerdì prossimo del Chiariweek uno speciale dedicato alle scuole.