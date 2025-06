Ristrutturazione con sorpresa: un ordigno bellico alla scuola di Bagnolo Mella

Durante i lavori di ristrutturazione alla scuola primaria di Bagnolo Mella è stato scoperto un ordigno bellico.

Scoperto un ordigno bellico durante la ristrutturazione della scuola

A metà aprile sono partiti i lavori di miglioramento sismico e riqualificazione energetica della scuola Primaria di via 26 Aprile. Dopo una prima fase di demolizioni, che ha interessato sia gli spazi esterni che interni - come la centrale termica, le recinzioni, le pavimentazioni esterne e interne e le tramezze - si sarebbe dovuti passare agli scavi per la realizzazione della nuova ala dell’edificio, destinata ad accogliere palestra, mensa e aule, oltre alla nuova centrale termica.

Prima di procedere con gli scavi, però, erano previste indagini specifiche per verificare l’eventuale presenza di ordigni bellici nel cortile e lungo il perimetro della scuola. Questa precauzione era necessaria: dopo l’armistizio del 1943 e l'occupazione nazista del Nord Italia, l’edificio fu occupato dai tedeschi e divenne un presidio militare. La possibilità di ritrovamenti bellici non poteva essere esclusa. E infatti, mercoledì 11 giugno, intorno alle 11 del mattino, durante le attività di bonifica condotte dalla ditta specializzata Gap Service srl, è stata rinvenuta una granata in pessimo stato di conservazione.

La messa in sicurezza

L’ordigno è stato fatto brillare in sicurezza lo stesso giorno, alle 16, dagli artificieri di Milano. Oltre alla granata, sono emersi anche altri reperti militari, tra cui un casco e una gavetta, presumibilmente tedeschi, che il Comune potrà conservare.

Nel frattempo, i lavori di bonifica bellica sono proseguiti, mentre quelli di sulla scuola sono stati temporaneamente sospesi per ragioni di sicurezza. Siamo ormai prossimi alla ripresa dei lavori: questione di pochi giorni, e la situazione sarà sbloccata, consentendo alla ditta Crb di riprendere le attività a partire dalla demolizione della palestra.

Lavori pronti a ripartire il 23 giugno