Continua il sostegno dell’Amministrazione di Palazzolo sull’Oglio, guidata dal sindaco Gabriele Zanni, nei confronti della propria comunità e delle giovani generazioni. È stato infatti approvato, per il settimo anno consecutivo, il bando per l’assegnazione di 40 borse di studio per merito agli studenti palazzolesi frequentanti le scuole secondarie di primo e di secondo grado e il primo anno di iscrizione all’Università.

Quaranta borse di studio per i palazzolesi meritevoli

Nel rispetto di quanto sancito dall’articolo 34 della nostra Costituzione, che riconosce il diritto a raggiungere i gradi più alti degli studi a coloro che sono capaci e meritevoli, anche se in condizioni economico-sociali sfavorevoli, gli assessorati alla Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili hanno stanziato per l’anno scolastico 2019/2020 complessivamente 9.800 euro, da assegnare tramite bando, ai migliori studenti della città.

Nello specifico 8 borse di studio del valore di 200 euro ciascuna, saranno riservate agli studenti iscritti al primo anno della scuola secondaria di secondo grado che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2019/2020; 26 borse di studio del valore di 200 euro ciascuna verranno riservate agli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado, che hanno frequentato con successo una classe compresa tra la prima e la quarta nell’anno scolastico 2019/2020, così suddivise per tipologia di scuole: 16 borse di studio per i licei/istituti tecnici e 10 borse di studio destinate a istituti/scuole professionali; 6 borse di studio del valore di 500 euro ciascuna saranno invece riservate agli studenti iscritti al primo anno di una Università italiana o estera che abbiano conseguito al termine dell’anno scolastico 2019/2020, il diploma di maturità (su un ciclo di studi di cinque anni) in un liceo/istituto tecnico o in un istituto/scuola professionale. Nel caso in cui rimangano non assegnate alcune borse di studio, queste verranno conferite solamente in base al punteggio ottenuto, indipendentemente dalla tipologia di scuola frequentata.

Le domande

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Palazzolo sull’Oglio, via XX Settembre, 32 a mezzo mail all’indirizzo protocollo@palazzolo.viapec.it a partire dal 07/09/2020 ed entro e non oltre le ore 12.30 del 22/10/2020, utilizzando il “Modulo di domanda Borsa di Studio” predisposto dall’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Palazzolo sull’Oglio e pubblicato nei prossimi giorni sul sito istituzionale del Comune www.comune.palazzolosulloglio.bs.it completo della documentazione indicata nel bando.

Per informazioni: Ufficio Pubblica Istruzione tel. 0307405.520-522