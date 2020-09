Primo giorno per la scuola dell’infanzia di Milzano

Finalmente la nuova scuola dell’infanzia dedicata a don Gatti oggi ha aperto i battenti dopo diversi anni di chiusura: un bel risultato per la comunità.

Scuola dell’Infanzia Don Gatti

Doppia emozione a Milzano questa mattina. Non solo è iniziato l’anno scolastico dopo il lungo lock down, ma è iniziato nella rinnovata struttura dell’ex asilo. Riaperta per grande volere dell’Amministrazione, in primis del sindaco Massimo Giustiziero che ha fatto della ristrutturazione un suo impegno personale. “Finalmente questa mattina il sogno si è avverato quando ho visto il primo bambino con la sua mamma entrare nella scuola – ha dichiarato il primo cittadino – Un cambiamento storico per il nostro paese, del quale andiamo fieri. Consegniamo a Milzano una struttura che sarà patrimonio di tutti, una nuova pagina di storia e i bambini sono sicuro, saranno felici”.