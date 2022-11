Per i giovani c’è il nuovo progetto "Young on the road"

Si chiama "Young on the road" giovani sulla strada, il progetto presentato nella sala civica di Castello Oldofredi dal Comune e finanziato da Regione Lombardia nell’ambito del bando "La Lombardia dei giovani 2021".

E' stata la prima tappa pubblica dell’iniziativa, cui hanno preso parte gli studenti dell’Antonietti di Iseo e del Cfp Zanardelli di Clusane. Il Comune di Iseo, come capofila dell'Ambito 5 Sebino, si è occupato di presentare il progetto avviato con le due scuole e con la cooperativa sociale Sana.

"”Young on the road” è un progetto rivolto ai giovani che intende farsi accanto a loro per ascoltarne i bisogni e desideri, promuoverne il protagonismo e la cittadinanza attiva, attraverso laboratori nelle diverse classi dei due istituti coinvolti, un concorso di idee per la definizione del logo di progetto (la premiazione è avvenuta venerdì), un bando start up per la promozione della creatività e delle competenze giovanili e l’apertura dello sportello Informagiovani nella biblioteca di Iseo - ha spiegato l’assessore Pierangelo Marini - Ma non solo: verrà creata una Consulta giovanile che si metterà in dialogo con le Amministrazioni locali per la creazione di eventi".