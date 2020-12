Pavone ha premiato il talento e l’impegno

L’Amministrazione non ha voluto rinunciare a quello che è uno dei momenti più emozionanti ed importanti dell’anno: la consegna delle borse di studio.

Borse di studio

Venerdì sera nella splendida cornice della sala consiliare il primo cittadino Mariateresa Vivaldini, il vicesindaco Gloria Baronchelli e l’assessore alla Pubblica istruzione Valentina Meneghel hanno ricevuto gli studenti che nel corso dell’anno si sono maggiormente distinti per impegno e risultati. La cerimonia, in perfetto accordo con le regole sanitarie, ha visto i numerosi giovani arrivare scaglionati, per non incontrarsi, e non solo ricevere il premio ma avere anche l’occasione di raccontarsi brevemente. Ne è nato un bel momento dove la narrazione dei protagonisti della serata ha regalato uno spaccato reale dei ragazzi di oggi: impegnati, consapevoli, sereni e capaci di scegliere il loro futuro. L’intera cerimonia si è svolta in diretta streaming sul profilo facebook della pagina del Comune e da oggi sarà fruibile anche sul canale youtube. “Questi ragazzi sono i protagonisti di questa emozionante serata e, a discapito di quanto si dice, stanno mostrando quanto i giovani si impegnino con consapevolezza non solo nello studio, ma anche nello sport, nelle arti e nella costruzione del proprio futuro”, ha commentato Meneghel.