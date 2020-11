Offlaga: due studenti positivi al Covid, classe in quarantena

Offlaga: due studenti delle medie positivi, classe in quarantena.

Ieri, la notizia che due studenti, italiani, delle medie di Offlaga erano positivi, è stata colta con preoccupazione dalla locale popolazione scolastica. Una ragazza di terza media di Faverzano e un ragazzo di prima di Offlaga, asintomatici sono risultati positivi al tampone. Il leggero raffreddore manifestato dal ragazzo, ha insospettito il pediatra che per sicurezza ha consigliato di fare un tampone, risultato positivo. È scattato il protocollo Covid e l’intera classe è stata posta in quarantena. Nel caso della ragazza, la classe è un terza media, l’ultimo Dpcm disponeva da venerdì la didattica a distanza, quindi lei e tutti i suoi compagni, sarebbero stati a casa ugualmente da scuola. I due giovani stanno bene e sono in attesa di nuovi esami per verificare l’evolversi della situazione. Pare che la situazione sia scaturita dalla positività di un insegnante, comune alle due classi.