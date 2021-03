Manutenzione straordinaria: due milioni di euro per l’istituto scolastico Marzoli

Un’ottima notizia per gli studenti e il personale di Liceo e Itis di Palazzolo.

Manutenzione straordinaria: due milioni di euro per il Marzoli

Ieri si è svolta la conferenza stampa al Marzoli di Palazzolo per parlare del progetto di fattibilità approvato dalla Provincia di Brescia in merito all’intervento di manutenzione straordinaria sull’edificio che ospita Itis e Liceo. Erano presenti il consigliere provinciale Filippo Ferrari, il sindaco Gabriele Zanni, il dirigente scolastico Nadia Maria Plebani e l’ex preside Oliva Marella, che di fatto ha collaborato con i vertici locali e provinciali per ottenere questo finanziamento. “Ora verrà dato l’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, poi verso fine anno ci sarà la gara”, ha spiegato il consigliere provinciale, che ha ribadito il fatto che il Marzoli sia una vera e propria eccellenza in ambito scolastico. I due milioni di euro verranno utilizzati per degli interventi, tra le altre cose, sui serramenti e sulle coperture piane. Ma i dettagli verranno definiti nelle fasi successive. “Ho ereditato dalla professoressa una scuola eccellente e ora anche questo finanziamento, che verrà usato nel migliore dei modi”, ha concluso il dirigente scolastico.